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Станислав Черчесов: «Если Вальдемар Антон сам получит наш паспорт и захочет играть, тогда посмотрим»
Пока капитану «Ганновера» далеко до дебюта за сборную России.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил вероятность того, что защитник «Ганновера» Вальдемар Антон будет выступать за его команду.
«Не знаю, откуда берется такая информация. Никто никого у нас специально не натурализовывал. Натурализовывают иностранцев, наши сами получили документы. У нас никто никого не заставляет получать паспорта.
С Вальдемаром мы говорили, у него паспорта нет, меня ввели в заблуждение. Если юридически он может играть, значит мы будем обращать внимание. Еще раз говорю, мы никого не заставляем брать наш паспорт. Если мне говорят, что есть российский футболист там-то и там-то, то я звоню. Вальдемар не имеет права играть за нас. Если он сам получит наш паспорт и захочет играть, тогда будем смотреть», – приводит слова Черчесова Sport24.
- На чемпионате мира-2018 за сборную России выступал натурализованный защитник Марио Фернандес.
- Еще один натурализованный игрок в сборной России – Константин Рауш. На чемпионат мира он не ездил.
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