Алькасер закрутил мяч в сетку по нереальной дуге. Идеальный дебют Пако за «Боруссию»

В третьем туре Бундеслиги «Боруссия» разбросала «Айнтрахт» – 3:1.

Для «Дортмунда» все шло не совсем гладко – на гол Абду Диалло гости ответили мячом Алле. Затем Мариус Вольф снова вывел «шмелей» вперед, а Алькасер завершил полотно идеальным штрихом. После розыгрыша углового на 88-й минуте мяч отскочил к Пако на угол штрафной «Айнтрахта», и новичок «Боруссии», вышедший с банки во втором тайме, закрутил мяч по дуге в дальний угол.

«Боруссия» арендовала Алькасера у «Барселоны» с возможностью выкупа за 23 миллиона евро.

Аренда 25-летнего нападающего обошлась в 2 миллиона евро.

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