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Мануэль Нойер потащил пенальти и сделал турбосэйв с добивания – все испортила обидная случайность

Нойер потащил пенальти и сделал турбосэйв с добивания – все испортила обидная случайность
Eurosport

16 ч. назадОбновлено 14 ч. назад

Как одним свистком перечеркнуть целый подвиг.

Домашний матч третьего тура Бундеслиги против «Байера» начался для «Баварии» наихудшим образом. Уже на третьей минуте мюнхенцы привезли пенальти: Тьяго Алькантара сыграл рукой в штрафной.

Мануэль Нойер потащил удар Кевина Фолланда, а следом героически справился с добиванием. Но партнеры обесценили подвиг вратаря, слишком рано ворвавшись в штрафную.

Судья Тобиас Вельц постановил перебить пенальти. В этот раз к точке подошел Венделл, который развел Нойера и мяч по разным углам.

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