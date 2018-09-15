Мануэль Нойер потащил пенальти и сделал турбосэйв с добивания – все испортила обидная случайность

Домашний матч третьего тура Бундеслиги против «Байера» начался для «Баварии» наихудшим образом. Уже на третьей минуте мюнхенцы привезли пенальти: Тьяго Алькантара сыграл рукой в штрафной.

Мануэль Нойер потащил удар Кевина Фолланда, а следом героически справился с добиванием. Но партнеры обесценили подвиг вратаря, слишком рано ворвавшись в штрафную.

Судья Тобиас Вельц постановил перебить пенальти. В этот раз к точке подошел Венделл, который развел Нойера и мяч по разным углам.

«Бавария» переломила ход матча и победила – 3:1.

Мюнхенцы выиграли все 3 стартовые встречи. Интересно, кто будет вторым.

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