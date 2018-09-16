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Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо повредил кресты и выбыл на несколько месяцев

Толиссо повредил кресты и выбыл на несколько месяцев
Eurosport

12 ч. назад

Еще и Рафинья травмировался.

«Бавария» понесла двойную потерю за считанные дни до старта Лиги чемпионов. В матче с «Байером» команда Нико Ковача последовательно потеряла Корентена Толиссо и Рафинью.

«К сожалению, мы подтверждаем, что Корентен Толиссо повредил крестообразные связки и выбыл на несколько месяцев.

Рафинья тоже получил травму – связок голеностопа – и пропустит несколько недель», – говорится в заявлении «Баварии».

  • Толиссо летом стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
  • «Бавария» победила «Байер» со счетом 3:1.
  • Мюнхенцы в стартовых турах набрали 9 очков из 9.

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