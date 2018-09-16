Eurosport
Гаубица игрока «Вердера», после которой чудом не пришлось менять сетку на девятке
Максимилиан Эггештайн нереально бабахнул!
В матче третьего тура чемпионата Германии «Вердер» принимал «Нюрнберг».
На 26-й минуте бременцы начали атаку правым флангом – Теодор Гебре Селассие отдал пас Максимилиану Эггештайну,
21-летний полузащитник получил обратную передачу от Дэви Классена, прошел к линии штрафной и мощно ударил в створ. Выстрел в ближний угол чуть не порвал девятку ворот Фабиана Бредлоу.
- Это первый гол Эггештайна в сезоне. Он дебютировал за «зеленых» в 19-летнем возрасте под руководством украинского тренера Виктора Скрипника.
- «Вердер» упустил победу над «Нюрнбергом», гости сравняли счет на 91-й минуте – 1:1.
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