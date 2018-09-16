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Гаубица игрока «Вердера», после которой чудом не пришлось менять сетку на девятке

Гаубица игрока «Вердера», после которой чудом не пришлось менять сетку на девятке
Eurosport

16 ч. назадОбновлено 15 ч. назад

Максимилиан Эггештайн нереально бабахнул!

В матче третьего тура чемпионата Германии «Вердер» принимал «Нюрнберг».

На 26-й минуте бременцы начали атаку правым флангом – Теодор Гебре Селассие отдал пас Максимилиану Эггештайну,

21-летний полузащитник получил обратную передачу от Дэви Классена, прошел к линии штрафной и мощно ударил в створ. Выстрел в ближний угол чуть не порвал девятку ворот Фабиана Бредлоу.

  • Это первый гол Эггештайна в сезоне. Он дебютировал за «зеленых» в 19-летнем возрасте под руководством украинского тренера Виктора Скрипника.
  • «Вердер» упустил победу над «Нюрнбергом», гости сравняли счет на 91-й минуте – 1:1.

«Эвертон» за год потерял 13 миллионов евро, продав Классена в «Вердер»

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