Other Agency

Беллараби так жестко срубил Рафинью, что получил 4 матча бана и нарвался на оскорбления Хёнесса

Беллараби так жестко срубил Рафинью, что получил 4 матча бана и нарвался на оскорбления Хёнесса
Eurosport

8 ч. назад

Таким приемом легко нанести серьезную травму.

Полузащитник «Байера» Карим Беллараби получил четыре матча дисквалификации за фол на игроке «Баварии» Рафинье.

«Беллараби поступил как психически больной человек. Он сделал это намеренно, за такое нужно выгонять из футбола на три месяца», – заявил президент «Баварии» Ули Хёнесс.

  • Арбитр матча Тобиас Вельц показал Беллараби прямую красную карточку. Рафинья пропустит несколько недель из-за травмы.
  • Помимо 4-матчевого бана, Беллараби нарвался на штраф в размере 10 тысяч евро.

Нойер потащил пенальти и сделал турбосэйв с добивания – все испортила обидная случайность

Самые важные фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - 12 минут безудержного веселья в свежем WATTS – там много забавных падений и других смешнявок

12:00
Популярные видео
Главные скиллы очередного тура MLS, где королевский удар Златана, конечно же, на первом месте
2 317 просмотров15 ч
«Чикаго» истребил «львов», вратарь «Орландо» сотворил дикий привоз
1 273 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться