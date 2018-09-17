Беллараби так жестко срубил Рафинью, что получил 4 матча бана и нарвался на оскорбления Хёнесса

Полузащитник «Байера» Карим Беллараби получил четыре матча дисквалификации за фол на игроке «Баварии» Рафинье.

«Беллараби поступил как психически больной человек. Он сделал это намеренно, за такое нужно выгонять из футбола на три месяца», – заявил президент «Баварии» Ули Хёнесс.

Арбитр матча Тобиас Вельц показал Беллараби прямую красную карточку. Рафинья пропустит несколько недель из-за травмы.

Помимо 4-матчевого бана, Беллараби нарвался на штраф в размере 10 тысяч евро.

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