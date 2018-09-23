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«Надеюсь, он усилит «Ливерпуль». Кевин Гросскройц намекнул на переезд Марио Гетце к Юргену Клоппу

«Надеюсь, он усилит «Ливерпуль». Гросскройц намекнул на переезд Гетце к Клоппу
Eurosport

1 час назад

Со второго раза немец должен понять намек.

Бывший партнер Марио Гётце по «Боруссии» и защитник клуба «Юрдинген 05» Кевин Гросскройц надеется, что черная полоса в жизни 26-летнего полузащитника скоро прервется.

«Я сочувствую Марио Гётце из-за того, что сейчас о нем – и только о нем – пишут журналисты. Например, в Брюгге вся команда выглядела не очень.

Может, будет неплохим решением уехать за границу зимой, найти более мирное место и там вернуть былую форму.

Клопп хорошо знает Марио, он усилит «Ливерпуль», – отметил Гросскройц.

  • Тренер «Боруссии» Люсьен Фавр объяснил отсутствие Марио плохой физической формой.
  • Гётце сыграл лишь в одном из четырех матчей сезона-2018/19.

Гётце: «Гвардиола думает лишь о схемах, не заботится о людях. Он – полная противоположность Клоппу»

Гётце настрочил книжку для детей «Большая мечта Марио»

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