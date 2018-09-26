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Гол, лишивший «Баварию» первых очков в Бундеслиге. Его забил младший братишка Гётце

Гол, лишивший «Баварию» первых очков в Бундеслиге. Его забил младший братишка Гётце
Eurosport

1 час назад

Зря мюнхенцы отпустили Феликса.

«Бавария» впервые оступилась в Бундеслиге-2018/19, сыграв дома вничью с «Аугсбургом» в матче пятого тура – 1:1.

Счет в игре открыл полузащитник мюнхенцев Арьен Роббен, но «Аугсбург» выправил положение на 86-й минуте. Мяч в ворота Мануэля Нойера отправил младший брат Марио Гётце – Феликс

  • Младшенький Гётце перешел в «Аугсбург» как раз из «Баварии». Мюнхенцы отпустили братишку автора победного гола ЧМ-2014 бесплатно.
  • Феликсу сейчас 20 лет, Марио – 26.
  • «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице с 13 очками. «Аугсбург» идет на 12-й строчке, на счету команды 5 баллов.

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