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Игроки «Боруссии» создали 7 шедевров, и все уместились в ворота несчастного «Нюрнберга»

Игроки «Боруссии» создали 7 шедевров, и все уместились в ворота несчастного «Нюрнберга»
Eurosport

8 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

Нюрнбергский процесс наоборот.

Если бы Черчилль жил в XXI веке, то свою речь «Кровь, пот и слезы» он бы адресовал вчерашнему «Нюрнбергу».

«Боруссия» раздавила соперников с неприятным счетом 7:0 в пятом туре Бундеслиги. Каждый второй гол – шедевр.

Первым в ворота Фабиана Бредлова залез потрясающий неказистыш от янгстера Ян Бруна Ларсена. Датчанин открылся под мяч в центре штрафной, затем внезапно метнулся к правому краю куда-то далеко от голевой траектории – и уже почти на линии ворот оформил чудо-закидушку вбок.

Ройс был в порядке аж дважды. В первый раз мяч после удара немца красиво скрикошетил от защитника «Нюрнберга» и поймал кипера на слабой реакции:

Во второй – разбавил атакующую рутину комбинацией с Ларсеном:

Третий затолкал Хакими, но все снова произошло при участии Ройса – тот вальяжно направил мяч к центру штрафной и, запутав Бредлова, позволил марроканцу сделать красивый прострел низом.

После почти удавшегося хет-трика Ройса идеального швейцарского орла в ворота Фабиана отправил Аканджи:

Санчо – красавчик? Санчо красавчик:

Седьмой гол забил Вайгль. Кажется, кипер уже не торопился спасать ворота – просто проводил мяч обреченным взглядом.

  • «Боруссия» набрала 11 очков и приблизилась к «Баварии», у которой 13 баллов.
  • «Нюрнберг» идет 14-м с пятью очками.

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