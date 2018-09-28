Марио Гомес – суперзлодей. От его взгляда в матче с «Лейпцигом» умерло несколько растений и людей

Нападающий «Штутгарта» Марио Гомес показал чудеса мимики после матча пятого тура чемпионата Германии против «Лейпцига».

Когда австрийский полузащитник «РБ» Штефан Ильзанкер подошел к Гомесу и протянул ему ладонь для рукопожатия, сияющий Марио резко изменился в лице, встретил соперника пафосным покерфейсом и, похоже, выругался в адрес Штефана.

«Лейпциг» легко выиграл дома – 2:0, Орбан и Огюстен забили в конце каждого из таймов.

Ильзанкер вышел на поле на 89-й минуте и встретил финальный свисток без голов.

У Марио Гомеса две банки в пяти матчах Бундеслиги, встречу с «Лейпцигом» он закончил с полученной в добавленное время желтой карточкой.

Счастливые игроки «Вольфсбурга» и Марио Гомес спели песню «Марио Гомес – сын путаны»

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