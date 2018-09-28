Eurosport

Марио Гомес – суперзлодей. От его взгляда в матче с «Лейпцигом» умерло несколько растений и людей

Марио Гомес – суперзлодей. От его взгляда в матче с «Лейпцигом» умерло несколько растений и людей
Eurosport

41 мин. назад

Шутим: не растений.

Нападающий «Штутгарта» Марио Гомес показал чудеса мимики после матча пятого тура чемпионата Германии против «Лейпцига».

Когда австрийский полузащитник «РБ» Штефан Ильзанкер подошел к Гомесу и протянул ему ладонь для рукопожатия, сияющий Марио резко изменился в лице, встретил соперника пафосным покерфейсом и, похоже, выругался в адрес Штефана.

  • «Лейпциг» легко выиграл дома – 2:0, Орбан и Огюстен забили в конце каждого из таймов.
  • Ильзанкер вышел на поле на 89-й минуте и встретил финальный свисток без голов.
  • У Марио Гомеса две банки в пяти матчах Бундеслиги, встречу с «Лейпцигом» он закончил с полученной в добавленное время желтой карточкой.

Счастливые игроки «Вольфсбурга» и Марио Гомес спели песню «Марио Гомес – сын путаны»

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Переоцененный Погба, недооцененный Ротенберг и другие игроки с неадекватным рейтингом в FIFA 19

03:11
Популярные видео
Команды Вильи и Швайнштайгера забили аж 2 гола, хотя на картофельном поле сделать это было непросто
3 350 просмотровВчера в 09:57
Завал на женском ЧМ по велоспорту, в результате которого одна из девушек снимала велосипед с головы
1 573 просмотровВчера в 09:41
А еще вам может понравиться