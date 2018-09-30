Кипер «Штутгарта» нашел конспекты Рыжикова и пропустил цирковой автогол после вброса аута
Самый нелепый гол уикэнда.
«Штутгарт» обыграл в матче чемпионата Германии-2018/19 «Вердер» со счетом 2:1, несмотря на нелепейший пропущенный гол.
На 68-й минуте защитник Борна Соса ввел мяч из-за боковой линии броском в сторону вратаря. Рон-Роберт Цилер почему-то проспал эпизод – в итоге мяч медленно вкатился в ворота, уравняв счет.
- Победу «швабам» принес спустя семь минут гол Гонсало Кастро.
- «Штутгарт» одержал первую победу в Бундеслиге-2018/19 и поднялся на 15-ю строчку.
- «Вердер» потерпел первое поражение и опустился на пятое место.
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