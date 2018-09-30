twitter

Кипер «Штутгарта» нашел конспекты Рыжикова и пропустил цирковой автогол после вброса аута

Кипер «Штутгарта» нашел конспекты Рыжикова и пропустил цирковой автогол после вброса аута
Eurosport

22 мин. назад

Самый нелепый гол уикэнда.

«Штутгарт» обыграл в матче чемпионата Германии-2018/19 «Вердер» со счетом 2:1, несмотря на нелепейший пропущенный гол.

На 68-й минуте защитник Борна Соса ввел мяч из-за боковой линии броском в сторону вратаря. Рон-Роберт Цилер почему-то проспал эпизод – в итоге мяч медленно вкатился в ворота, уравняв счет.

  • Победу «швабам» принес спустя семь минут гол Гонсало Кастро.
  • «Штутгарт» одержал первую победу в Бундеслиге-2018/19 и поднялся на 15-ю строчку.
  • «Вердер» потерпел первое поражение и опустился на пятое место.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Чикаго» победил «Лос-Анджелес», голы Михайловича и Росси – просто огнище

02:30
Популярные видео
Вынужденная замена. Зидан, Гамула и еще 3 тренера для «МЮ»
6 426 просмотров18 ч
Ставки за 300. «Ливерпуль» и «Челси» порадуют голами, «Реал» и «Атлетико» засушат игру
1 890 просмотровВчера в 08:32
А еще вам может понравиться