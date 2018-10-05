«Я вышла замуж за лучшую женщину в мире». Две футболистки «Баварии» сыграли свадьбу и обвенчались
Теперь они не просто одноклубники.
Футболистки «Баварии» Люси Вонкова и Клаудиа ван ден Хайлигенберг связали себя узами брака.
Об этом сообщил официальный твиттер мюнхенского клуба. До лета прошлого года Люси и Клаудиа выступали за «Йену», после чего синхронно перешли в «Баварию».
«Я женилась на лучшей женщине в мире», – написала голландка в твиттере.
- 26-етняя Вонкова является представительницей Чехии, 33-летняя Ван ден Хайлигенберг – голландка.
- После венчания Ван ден Хайлигенберг взяла фамилию жены, теперь она Клаудиа Вонкова.
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