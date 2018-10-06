Пако за полчаса ввинтил ядерный хет-трик «Аугсбургу». У него уже 7 голов в 4 матчах за «Дортмунд»

В матче седьмого тура чемпионата Германии «Боруссия» обыграла «Аугсбург» – 4:3.

Хет-триком в прошедшей игре отметился нападающий дортмундцев Пако Алькасер. Сперва испанец замкнул прострел Джейдона Санчо и сравнял счет.

Затем еще раз выправил положение после быстрого розыгрыша штрафного – 2:2.

А на 96-й минуте Алькасер могущественным ударом со штрафного похоронил надежды «Аугсбурга» хотя бы на ничью – 4:3!

Еще один мяч в составе «Боруссии» забил чемпион мира-2014 Марио Гётце.

Алькасер выступает за немецкий клуб на правах аренды из «Барселоны».

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