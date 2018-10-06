«Бавария» позорно влетела «Боруссии», пропустив трижды. Тут можно взглянуть на все голы

«Бавария» в матче седьмого тура чемпионата Германии-2018/19 на своем поле уступила «Боруссии» из Мёнхенгладбаха – 0:3.

Счет в игре открыл Алассан Плеа, приложившийся по воротам Мануэля Нойера из-за пределов штрафной.

Почти сразу после Плеа отличился Ларс Штиндль – «Бавария» допустила 2 пробоины уже к 16-й минуте.

Разгром мюнхенцев довершил Патрик Херрманн – немец остался в одиночестве перед Нойером и забил легчайший мяч. Нико Ковач пока не впечатляет.

После семи матчей на счету «Баварии» 13 очков, команда занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Лидерство в Бундеслиге захватила дортмундская «Боруссия» – у «шмелей» 17 баллов.

Пако за полчаса ввинтил ядерный хет-трик «Аугсбургу». У него уже 7 голов в 4 матчах за «Дортмунд»

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