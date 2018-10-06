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«Бавария» позорно влетела «Боруссии», пропустив трижды. Тут можно взглянуть на все голы
Мюнхенские лучшики угодили в кризис.
«Бавария» в матче седьмого тура чемпионата Германии-2018/19 на своем поле уступила «Боруссии» из Мёнхенгладбаха – 0:3.
Счет в игре открыл Алассан Плеа, приложившийся по воротам Мануэля Нойера из-за пределов штрафной.
Почти сразу после Плеа отличился Ларс Штиндль – «Бавария» допустила 2 пробоины уже к 16-й минуте.
Разгром мюнхенцев довершил Патрик Херрманн – немец остался в одиночестве перед Нойером и забил легчайший мяч. Нико Ковач пока не впечатляет.
- После семи матчей на счету «Баварии» 13 очков, команда занимает пятую строчку в турнирной таблице.
- Лидерство в Бундеслиге захватила дортмундская «Боруссия» – у «шмелей» 17 баллов.
Пако за полчаса ввинтил ядерный хет-трик «Аугсбургу». У него уже 7 голов в 4 матчах за «Дортмунд»
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