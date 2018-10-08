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Защитник «Баварии» Матс Хуммельс и его жена выложили совместное фото. Почувствуй разницу в подходе
В одном случае ты будешь рад за парочку, в другом – неистово завидовать.
Футболист мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс и его супруга Кэти выложили совместное романтическое фото в социальных сетях.
Матс, как истинный джентльмен, запостил в инстаграме приличное фото, на котором видны только лица счастливой парочки:
Кэти порадовала подписчиков более широким форматом. На фото видны следы цветокоррекции.
Вторая половинка Матса умеет себя преподнести.
- Пока Хуммельс радовался семейной жизни, «Бавария» набрала лишь 1 очко в трех турах и опустилась на шестую строчку в Бундеслиге.
- В сезоне-2018/19 Матс вышел на поле в четырех матчах.
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