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Защитник «Баварии» Матс Хуммельс и его жена выложили совместное фото. Почувствуй разницу в подходе

Хуммельс и его жена выложили совместное фото. Почувствуй разницу в подходе
Eurosport

24 мин. назад

В одном случае ты будешь рад за парочку, в другом – неистово завидовать.

Футболист мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс и его супруга Кэти выложили совместное романтическое фото в социальных сетях.

Матс, как истинный джентльмен, запостил в инстаграме приличное фото, на котором видны только лица счастливой парочки:

Кэти порадовала подписчиков более широким форматом. На фото видны следы цветокоррекции.

Вторая половинка Матса умеет себя преподнести.

  • Пока Хуммельс радовался семейной жизни, «Бавария» набрала лишь 1 очко в трех турах и опустилась на шестую строчку в Бундеслиге.
  • В сезоне-2018/19 Матс вышел на поле в четырех матчах.

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