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Фан «Фортуны» предчувствовал поражение и героически прошелся с семью стаканами пива в обнимку

Фан «Фортуны» предчувствовал поражение и героически прошелся с семью стаканами пива в обнимку
Eurosport

29 мин. назад

Самый зрелищный перфоманс матча.

«Фортуна» слила «Шальке» матч седьмого тура чемпионата Германии – 0:2.

Ситуацию мог спасти только очень хороший перфоманс. И он произошел по ходу встречи, но его инициаторами были не игроки «Фортуны», а болельщик клуба. Камеры стадиона зафиксировали, как бедняга идет вдоль трибун, нагруженный стаканами с пивом (их было около семи) и сосиской в тесте. Очевидно, группа поддержки команды почуяла неладное задолго до поражения:

  • «Фортуна Дюссельдорф» занимает почетную 17-ю строчку в Бундеслиге.
  • «Шальке» не сильно выше – на 15-й.

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