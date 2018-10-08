Фан «Фортуны» предчувствовал поражение и героически прошелся с семью стаканами пива в обнимку

«Фортуна» слила «Шальке» матч седьмого тура чемпионата Германии – 0:2.

Ситуацию мог спасти только очень хороший перфоманс. И он произошел по ходу встречи, но его инициаторами были не игроки «Фортуны», а болельщик клуба. Камеры стадиона зафиксировали, как бедняга идет вдоль трибун, нагруженный стаканами с пивом (их было около семи) и сосиской в тесте. Очевидно, группа поддержки команды почуяла неладное задолго до поражения: