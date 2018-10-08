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Bild: «Бавария» рассматривает Зинедина Зидана, Лорана Блана и Арсена Венгера на замену Нико Ковачу
Хорват хотя бы на «Октоберфест» с пацанами успел сгонять.
Менеджмент мюнхенской «Баварии» срочно ищет лекарство от шестого места в Бундеслиге.
Bild сообщил, что боссы чемпионов Германии составили список кандидатов на смену главному тренеру Нико Ковачу.
На данный момент известны три кандидатуры: Зинедин Зидан, Лоран Блан и Арсен Венгер. Этих специалистов сегодня не связывают контракты с другими футбольными клубами.
- В сезоне-2018/19 даже «Герта» и «Вердер» выше «Баварии». Мюнхенцы на сенсационно низкой шестой строчке таблицы.
- Ранее президент клуба Ули Хёнесс заявил, не собирается увольнять хорватского коуча, который возглавил «Баварию» в июле.
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