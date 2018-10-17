Коноплянка: «Себальос – игрок, которого я ненавидел. Как он подставлялся, кусался и щипался!»

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка вспомнил времена, когда выступал «Севилью». И игрока, который выбешивал его больше всего.

«Себальос, как он меня провоцировал. Это самый запомнившийся игрок, которого я ненавидел. Я его первый раз увидел и сразу не полюбил. В плане футбола, как он умеет провоцировать. Он подставляется, сам кусается, наступил, ущипнул. Судья этого всего не видит, а я-то чувствую, не то что вижу.

И я не мог сдерживаться. Когда он с мячом, были пару моментов, что я его еле дотронулся, а он перевернулся так... Думаю: я же его немножко зацепил, может еще и красную сейчас дадут», – рассказал Коноплянка в интервью «2+2».

Коноплянка принадлежал «Севилье» с 2015-го по 2017 год, но за это время успел поиграть в аренде в «Шальке».

Летом 2017-го немецкий клуб окончательно выкупил украинского полузащитника, на счету которого две голевые передачи в сезоне-2018/19.

Себальос выступает за «Реал», хотя в те годы, про которые рассказал Коноплянка, Дани гонял за «Бетис».

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