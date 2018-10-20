Господин из «Айнтрахта» вколотил 5 мячей быстрее, чем тебе доставляют пиццу

«Айнтрахт» капитально прихлопнул «Фортуну» в восьмом туре Бундеслиги – 7:1.

Все потому что слишком много гениальничал Лука Йович – серб, на время импортированный во Франкфурт из «Бенфики».

Первым забил все-таки не Йович. Полузащитник «Фортуны» Бодзек коснулся мяча рукой – реф не заметил внезапного элемента гандбола, поэтому решение об одиннадцатиметровом вынесла VAR. Реализовал Себастьян Аллер.

А вот с 26-й минуты матч смело можно было называть «Йович против «Фортуны». Тут серб забивает в лихом прыжке.

Здесь серб щегольски пульнул низом, а затем смешно разыграл с Аллером популярное празднование с чисткой бутс.

Аллер снова хорош, но, увы, это был не его вечер, поэтому вот гол просто для фиксации.

После четвертого пропущенного «Фортуна» вспомнила, что у нее есть гордость. И форвард Лукебакио.

Издевательский плевок Йовича с разворота.

Снукерный гол Луки и гениальное празднование. Он что, шлепнул «Фортуну»?

И финал от серба: простенько забил, простенько отпраздновал.

Лука затратил на 5 мячей 46 минут – с 26-й по 72-ю минуты.

Геройства Йовича помогли «Айнтрахту» сравняться с «Баварией» – теперь они делят шестую строчку Бундеслиги.

«Фортуна» грустит на последнем месте.

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