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Комедийный нырок Арьена Роббена, который целился на золотую статуэтку, а получил карточку

Комедийный нырок Роббена, который целился на золотую статуэтку, а получил карточку
Eurosport

38 мин. назад

На этом злоключения голландца не закончились.

«Бавария» на выезде обыграла «Вольфсбург» в матче чемпионата Германии со счетом 3:1, но полузащитник мюнхенцев Арьен Роббен вряд ли сможет занести эту игру себе в актив.

В конце первого тайма «летучий голландец» картинно упал в штрафной «волков», но вместо желаемого пенальти получил желтую карточку и презрение окружающих.

А на 57-й минуте Арьен грубо сыграл против игрока «Вольфсбурга» и выиграл себе дополнительные полчаса отдыха посредством красной карты от арбитра.

  • «Баварию» спас дубль и ассист Роберта Левандовского.
  • Мюнхенцы продолжают отставать от дортмундской «Боруссии» на 4 очка.
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