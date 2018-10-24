Kicker: «Бавария» следит за Набилем Фекиром, которого оценивают в 70 млн евро

Полузащитником «Лиона» Набилем Фекиром серьезно заинтересовалась мюнхенская «Бавария».

Немецкий клуб отправил главного скаута Лорана Бюссера следить за французом. Тот видел Фекира в деле в матче ЛЧ с «Сити», где Фекир забил гол, и с «Шахтером», где на счету Набиля ассист, сообщает Kicker.

Контракт Набиля рассчитан до 2020 года, сумма потенциального трансфера может составить 60-70 млн евро.

Летом Фекир был близок к переходу в «Ливерпуль», но трансфер сорвался из-за проблем игрока с коленом.

В шести матчах Лиги 1-2018/19 Набиль забил 2 мяча и сделал ассист.

Его стоимость Transfermarkt оценивает в 60 миллионов евро.

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