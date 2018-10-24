Getty Images

Kicker: «Бавария» следит за Набилем Фекиром, которого оценивают в 70 млн евро

Kicker: «Бавария» следит за Фекиром, которого оценивают в 70 млн евро
Eurosport

32 мин. назад

Француз все еще может уехать в топ-клуб.

Полузащитником «Лиона» Набилем Фекиром серьезно заинтересовалась мюнхенская «Бавария».

Немецкий клуб отправил главного скаута Лорана Бюссера следить за французом. Тот видел Фекира в деле в матче ЛЧ с «Сити», где Фекир забил гол, и с «Шахтером», где на счету Набиля ассист, сообщает Kicker.

Контракт Набиля рассчитан до 2020 года, сумма потенциального трансфера может составить 60-70 млн евро.

  • Летом Фекир был близок к переходу в «Ливерпуль», но трансфер сорвался из-за проблем игрока с коленом.
  • В шести матчах Лиги 1-2018/19 Набиль забил 2 мяча и сделал ассист.
  • Его стоимость Transfermarkt оценивает в 60 миллионов евро.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Шедевр Кросби, ловкий ассист Малкина и 1+1 Макдэвида в схватке главных звезд НХЛ

04:29
Популярные видео
Грандиозный камбэк «Сан-Хосе» в достойной легенд битве титанов Западной конференции
 257 просмотров2 ч
Самые сочные моменты голевой перестрелки «Сент-Луиса» и «Виннипега»
 655 просмотров24 ч
А еще вам может понравиться