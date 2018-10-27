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Кипер «Гладбаха» засобирался домой на третьей добавленной минуте и пропустил в пустые с центра поля

Кипер «Гладбаха» засобирался домой на третьей добавленной минуте и пропустил в пустые с центра поля
Eurosport

9 мин. назад

Когда косишь под Нойера, но что-то пошло не так.

«Боруссия Мёнхенгладбах» потеряла слишком много крови в бойне с «Фрайбургом» в девятом туре чемпионата Германии (1:3).

Больше всех устал швейцарский кипер «Гладбаха» Янн Зоммер. На третьей добавленной минуте мужчина ускользнул практически за пределы штрафной – но не навстречу противнику с мячом, а куда-то вбок. Из-за чего он банально не успел к несложному удару Хелера.

  • Гладбахская «Боруссия» занимает вторую строчку в таблице Бундеслиги. «Фрайбург» – на восьмой.
  • .Летом ходили слухи об интересе «Барселоны» к Зоммеру.
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