Кипер «Гладбаха» засобирался домой на третьей добавленной минуте и пропустил в пустые с центра поля

«Боруссия Мёнхенгладбах» потеряла слишком много крови в бойне с «Фрайбургом» в девятом туре чемпионата Германии (1:3).

Больше всех устал швейцарский кипер «Гладбаха» Янн Зоммер. На третьей добавленной минуте мужчина ускользнул практически за пределы штрафной – но не навстречу противнику с мячом, а куда-то вбок. Из-за чего он банально не успел к несложному удару Хелера.

Гладбахская «Боруссия» занимает вторую строчку в таблице Бундеслиги. «Фрайбург» – на восьмой.

.Летом ходили слухи об интересе «Барселоны» к Зоммеру.

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