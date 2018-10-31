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Bild: Хамес Родригес хочет уйти из «Баварии», его агент работает над трансфером в «Ювентус»
Колумбиец может вновь стать одноклубником Роналду.
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес может покинуть клуб и перебраться в английский или итальянский чемпионат.
Колумбиец хочет перейти в «Ювентус», его агент Жорже Мендеш уже работает над этим вариантом. Кроме того, Хамес интересен нескольким клубам АПЛ. Трансфер, если и произойдет, то в конце сезона. Хотя игрок не против уйти и в январе, его не отпустит «Бавария» даже за солидную компенсацию, сообщает Bild.
- Права на Родригеса принадлежат «Реалу».
- В Мюнхене Хамес играет на правах аренды до конца сезона-2018/19.
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