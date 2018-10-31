Свободная конкуренция – лучшее лекарство от монополии только в учебнике экономии. В реальном мире все иначе. Большое количество экономических и даже высокотехнологичных отраслей разделены между гигантами (например, семь топовых концернов контролируют 80% рынка автомобилей в США) или вообще захвачены одной-двумя корпорациями. Операционные системы Microsoft и macOS или гаджеты Apple – самые яркие примеры.

То же происходит с футболом, власть в котором окончательно захватила английская Премьер-лига. Из 20 богатейших клубов Европы девять представляют АПЛ. Благодаря удобству английского языка, грамотной стратегии руководства лиги и еще миллиону причин АПЛ получила жирнейший телеконтракт, сделавший даже аутсайдеров чемпионата богаче испанских, немецких и итальянских топов. В 2017-м «Барса» и «Реал» заработали на телеправах столько же, сколько «Эвертон». В 2018-м вылетевший из АПЛ «Вест Бромвич» получил на 10 миллионов больше «Баварии». Такая разница в доходах делает возможными переходы вроде того, который совершил Макс Майер. Прошлым летом чемпион Европы U-21 обменял основу вице-чемпиона Германии «Шальке» на скамейку «Кристал Пэлас». Дело не только в его глупости, но и в том, что английский середняк может платить таланту вроде Майера 5 миллионов евро в год. В Гельзенкирхене столько не зарабатывает никто, даже игроки сборной Германии Марк Ут и Себастьян Руди.

За экономической доминацией неизбежно придет футбольная. В глобальном смысле будущее футбола принадлежит Англии. Команды других лиг (конечно же, исключая топов вроде «Реала» и «Баварии») ищут новое место на футбольном рынке. Бундеслига – один из первых чемпионатов, сумевших приспособиться к новым реалиям.

Еще шесть лет назад чемпионат Германии боролся за первую строчку с Англией в таблице коэффициентов УЕФА. Сейчас он пропустил вперед даже Италию. Из-за консервативности и любви к традиции Бундеслига не отказалась от правила «50+1», согласно которому большинство профессиональных команд контролируют не спонсоры, а болельщики. В Германию вряд ли скоро придут китайские и арабские деньги. Немцы будут зарабатывать иначе – воспитывая молодых топов для тех, у кого есть кэш.

«Премьер-лига стала глобальным футбольным продуктом. Тренеры проводят все меньше времени на одной должности и поэтому не предоставляют шанса молодым игрокам», – говорит Гаэтано Миккиче, бывший тренер сборной Англии U-15 и U-16. Один из его лучших воспитанников, Джейдон Санчо, в 17 лет покинул «Манчестер Сити» ради дортмундской «Боруссии» даже несмотря на то, что на переговорах о продлении контракта присутствовал сам Хосеп Гвардиола. Причина переезда проста – Санчо хочет постоянно играть в основе, а не выходить на замену Сане и Стерлингу. «Иногда неважно, насколько ты хорош, если за твоими плечами нет 200 матчей за взрослую команду. Например, Фил Фоден и Бернардо Силва – очень похожие игроки. Но выставляя Силву, ты не будешь так сильно рисковать», – добавляет Миккиче.

Джейдон СанчоGetty Images

Переход Санчо в «Боруссию» полностью себя оправдал. Да, Джейдон так и не стал железным игроком старта – сейчас он делит игровое время с Кристианом Палисиком. Роль игрока ротации пока подходит ему даже больше. С начала года Санчо забил пять раз и отдал шесть ассистов за 541 минуту – испепеляющие цифры для парня, который родился в XXI веке. Санчо нереально уверен в себе: «Мне кажется, я могу быть ролевой моделью для нового поколения. Возраст – всего лишь цифра. Как правило, англичане не уезжают из страны, пока им не стукнет 22 или что-то вроде того. Я доказал: если ты готов жертвовать, ты можешь добиться чего угодно».

Голландский вингер «Герты» Явайро Дилросун, разрывающий Бундеслигу в этом году, последовал примеру Санчо. «Сити» котировал его еще ниже Джейдона: в Англии Дилросун выступал исключительно за команду до 23 лет и покинул клуб свободным агентом. Теперь он главный молодой талант Берлина. В восьми матчах за «Герту» Дилросун забил два мяча и сделал три ассиста – очень мощное достижение, учитывая, насколько оборонительный футбол столичной команде ставит Паль Дардаи. Летом Явайро интересовались «Ювентус», «Бенфика» и «Ливерпуль». Германию он выбрал по тем же причинам, что и Санчо: гарантированное место в основе или ротации и отличные условия для профессионального роста. В «Герте» ему помогает не только тренер, но и другой бомбардир со стажем в АПЛ – Саломон Калу. «Перемещение по полю, время, когда нужно наносить удар – я учусь у него всему. Саломон выиграл АПЛ, Лигу чемпионов – это невероятно опытный игрок».

Дилросун и Санчо – откровенные фейлы «Сити». При правильной продаже они могли принести клубу до 100 миллионов евро, а в итоге через несколько лет прокачают бюджет «Боруссии» и «Герты». Английские клубы должны как можно раньше понять новую роль Бундеслиги и использовать ее, а не просто донатить в Германию перспективных игроков. Судя по всему, этому уже научился «Арсенал». Недавно лондонский клуб на год скинул дриблера Риса Нелсона в «Хоффенхайм». Идеальный вариант для проспекта: инфраструктура «Хоффенхайма» – одна из лучших в Германии, а тренирует клуб самый прогрессивный немецкий коуч – Юлиан Нагельсманн. В Бундеслиге Нелсон уже положил четыре банки. Несмотря на это, молодой тренер критикует его и напоминает о матчах, в которых 18-летний нападающий был не так хорош.

В Германии расцветают игроки не только из английских топов, но и середняков. Арендованный у «Эвертона» Адемола Лукман так понравился боссам «Лейпцига», что они готовы были отдать за него до 30 миллионов евро, но мерсисайдский клуб запросил больше. Рис Оксфорд вообще не хотел возвращаться в «Вест Хэм» – настолько проникся аутентичной гладбахской «Боруссией».

Бундеслигой пользуется не только АПЛ, но и суперклубы из других стран. Периодически в Германии раскрываются игроки, входящие в систему «Реала». После сезона в составе «Байера» Дани Карвахаль ворвался в основу «Реала», Омар Маскарель через «Айнтрахт» вернулся в Лигу чемпионов (играет за «Шальке»), а Борха Майораль и Хесус Вальехо попали хотя бы в ротацию испанских доминаторов. Следующий проспект «Мадрида», который обязательно выстрелит – крайний защитник Ашраф Хакими. Вряд ли Флорентино Перес отдаст игрока, который пронзил «Атлетико» тремя голевыми передачами в одном матче.

Ашраф ХакимиImago

В 2018-м футбол разделился на два больших класса. С одной стороны 10, или даже меньше, суперклубов – с разбросанной по всему миру армией фанатов, бюджетом, который превосходит ВВП беднейших африканских стран, и постоянными трофеями. С другой – все остальные, даже легендарные в прошлом «Интер, «Милан» и «Дортмунд». Пока английские середняки подсели на телевизионный контракт, испанские сражаются за бесполезные чашки вроде Лиги Европы, а итальянцы латают дыры в бюджете арабскими и китайскими деньгами, Бундеслига нашла оптимальное место в футбольной пищевой цепи, сосредоточившись на подготовке молодых талантов для суперклубов. В долгосрочной перспективе такой путь кажется самым надежным.

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