Рафинья нарядился мусульманином в честь Хэллоуина и вызвал гнев фанатов

Защитник «Баварии» Рафинья угодил попал в неприятную историю на Хэллоуин – бразилец нарядился мусульманином и подвергся обструкции в соцсетях.

31 октября официальный аккаунт чемпионов Германии в твиттере публиковал фото футболистов в тематических костюмах ко Дню всех Святых. Рафинья попал в кадр в мусульманской традиционной одежде и с ящиком под мышкой, на котором была надпись «Опасно». Позже твит был удален из-за критики оскорбившихся болельщиков.

Позднее правый деф «Баварии» извинился перед публикой в твиттере:

«Хэллоуин – страшный праздник, на который люди наряжаются в гипертрофированные костюмы. Я не хотел никого разозлить или задеть».

Рафинья играет в «Баварии» с 2011 года.

Мюнхенцы занимают второе место в Бундеслиге, уступая лишь «Боруссии» из Дортмунда.

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