Жена Мюллера записала сторис с критикой Ковача, когда он выпустил Томаса только на 70-й минуте

Мюнхенская «Бавария» скатала с «Фрайбургом» ничью в рамках десятого тура Бундеслиги.

Почти весь матч Томас Мюллер наблюдал со скамейки: 29-летнего немца в центре полузащиты сменил Хамес. Только на 70-й минуте коуч «Баварии» Нико Ковач обратился к услугам воспитанника клуба.

Жена страйкера Лиза Мюллер осталась недовольна решением тренера и записала оперативную сторис в инстаграме: «Прошло больше 70 минут, прежде чем его осенило вспышкой гениальности». Мадам стерла пост, но скрины с критикой Ковача уже расползлись.

Ранее жена Джейми Варди провела похожий жест: лайкала в соцсетях посты с критикой в адрес коуча «Лестера» Клода Пюэля.

Томас и Лиза состоят в браке с 2009 года.

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