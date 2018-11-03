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Вызывайте врача – Мануэль Нойер пропустил 8 мячей после восьми ударов в створ ворот «Баварии»

Вызывайте врача – Нойер пропустил 8 мячей после восьми ударов в створ ворот «Баварии»
Eurosport

27 мин. назад

Черная полоса.

Последний мяч немец пропустил в матче с «Фрайбургом» 3 ноября (1:1).

Сезон-2018/19 в Бундеслиге получается неровным не только для «Баварии», но и персонально для Мануэля Нойера. Статистика грустная: последние восемь ударов в створ ворот 32-летнего кипера неизменно оканчивались голами.

  • В апреле 2018-го Нойер получил перелом стопы в матче ЛЧ против «Реала» и восстанавливался 4 месяца.
  • На ЧМ-2018 Мануэль пропустил 4 гола из 14 ударов в створ сборной Германии.
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