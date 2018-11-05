Eurosport
Нико Ковач или «Вердера» коуч? Знаешь ли ты тренеров Бундеслиги в лицо
Buzz
Самый сложный тест для всех нормальных людей.
Трудно поверить, но в элите чемпионата Германии играют еще 16 команд, помимо «Баварии» и «Боруссии» из Дортмунда. И у каждой еще и главный тренер имеется.
Вспомнить и распознать – челлендж для настоящего болельщика.
- После 10 туров команда Нико Ковача на 4 очка отстает от ребят Люсьена Фавра.
У английских топов и «Реала» новый способ растить звезд. Гранды станут еще сильнее
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