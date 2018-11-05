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Нико Ковач или «Вердера» коуч? Знаешь ли ты тренеров Бундеслиги в лицо

Ковач или «Вердера» коуч? Знаешь ли ты тренеров Бундеслиги в лицо
Данил Тармасинов

59 мин. назад

Buzz

Самый сложный тест для всех нормальных людей.

Трудно поверить, но в элите чемпионата Германии играют еще 16 команд, помимо «Баварии» и «Боруссии» из Дортмунда. И у каждой еще и главный тренер имеется.

Вспомнить и распознать – челлендж для настоящего болельщика.

  • После 10 туров команда Нико Ковача на 4 очка отстает от ребят Люсьена Фавра.

У английских топов и «Реала» новый способ растить звезд. Гранды станут еще сильнее

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