«Баварию» уничтожают токсичные игроки. Мюллера, Рибери и всех предателей нужно разогнать

С тех пор как Юрген Клопп оставил «Боруссию», в Бундеслиге просто некому бросить вызов «Баварии». Последние сезоны увековеченный чемпион соревновался только с весенними месяцами на тему того, что произойдет раньше: появятся листья на деревьях или «Мюнхен» возьмет титул.

Спортивный директор «Штутгарта» Михаэль Решке настолько отчаялся, что при любом упоминании «Баварии» воспроизводил один и тот же импотентный мотив: «Они будут чемпионами в этом году, следующем и еще через один». За год до этих слов Решке сам работал на гегемонов – его фраза навеяна не только очевидным выводом по пяти последним сезонам, но и пониманием надменного духа в кабинетах Мюнхена.

В сентябре «Штутгарт» получил 0:3 от «Мюнхена», Решке уже после второго тура выпалил про досрочный титул «Баварии» и сильно погорячился. Дело в том, что за пять лет в Германии зациклились на поиске альтернативы Рекордмайстеру: рассчитывали если не на воскрешение «Боруссии», то на деньги «Лейпцига» или гениальную молодость Юлиана Нагельсманна. Но никто не рассматривал свержение «Мюнхена» другим способом – почему «Бавария» не может загнуться без стороннего участия?

Нико Ковач и игроки «Баварии»Imago

Трагедия великих цивилизаций в том, что они пожирают себя изнутри. Даже Римская империя, безальтернативный космополит древнего мира, развалилась не из-за достойного конкурента по соседству – вокруг ее границ бегали только варвары с топорами. К упадку привели внутренние интриги, авторитарная власть и въевшиеся традиции.

Похожий процесс накрывает «Баварию». После ничьей с «Фрайбургом» «Мюнхен» впервые за пять лет подошел к Классикеру ниже «Дортмунда», в Кубке Германии команда с трудом пролезла через полупрофи из четвертой лиги – 2:1. Команде Ковача снова приписывают кризис, но проблема тренера или игровой концепции тут вторична.

Настоящему кризису больше года – прошлой осенью «Бавария» уволила Карло Анчелотти, причем под словом «Бавария» стоит понимать не столько руководство, сколько самих футболистов. Президент «Мюнхена» Ули Хёнесс с помощью красивой фразы «Самый опасный враг лежит в твоей постели» сослался на разрыв отношений между Анчи и лидерами раздевалки, а позднее в Bild поименно перечислили палачей Карло: Франк Рибери, Арьен Роббен, Матс Хуммельс, Джером Боатенг и Кингсли Коман.

К заговорщикам можно отнести и Томаса Мюллера – недовольные игроки «Баварии» перешагивали через головы и жаловались высшим руководителям на ротацию и вялый тренировочный процесс. Хёнесс занял сторону футболистов, вернул им комфортного Юппа Хайнкеса, но просто отсрочил проблему. Лояльность босса к победителям Лиги чемпионов и чемпионам мира только укрепила дедовщину.

Спустя год история повторяется. Действующие лица примерно те же, только вместо Анчелотти – Нико Ковач. Восстание против нового тренера тоже началось с мерзких инсайдов, которые стукачи вынесли в газеты из курилки «Баварии». Велотренировки, хорватский язык в общении тренеров, запрет на гаджеты – оказывается, в «Мюнхене» опять чем-то недовольны, и перечень раздражающих факторов только растет.

Токсичный коллектив заразил еще одного игрока – Хамеса Родригеса. Недовольный колумбиец психанул, когда остался на скамейке в матче с «Аяксом», в сердцах бросил про тренера фразу «Здесь ему не «Айнтрахт» и уехал со стадиона через 10 минут после финального свистка. Окружение Хамеса подкидывает на вентилятор и ежедневно вбрасывает слухи: то Родригес хочет вернуться в «Реал», то составить компанию Роналду в «Ювентусе», то попробоваться в АПЛ.

«Бавария»Getty Images

По информации Kicker, в «Баварии» опять воспалилось токсичное ядро – Рибери, Роббен, Мюллер и Хуммельс сформировали оппозицию и настаивают на увольнении Ковача. Деды воспринимают тренера как приятеля, потому что у него нет опыта на топ-уровне. Биться, исправлять ситуацию и результаты они не будут – вряд ли такая «Бавария» безболезненно переживет спад.

Боссы «Мюнхена», возможно, даже представляли такой ход событий и намеренно оставили Нико короткую скамейку, зная, как мощно детонирует тот же Рибери от контакта с лавкой запасных. А именно свежих игроков и единомышленников сейчас не хватает Ковачу и команде.

Все, что сделал Хёнесс в этой ситуации – созвал пресс-конференцию и отмочалил журналистов за конспирологию, искажение фактов и излишнюю критику. Но конфликт в команде слишком очевиден, чтобы винить в нем только газеты, и теперь он вырывается не только с обложек, но и из инстаграма футбольных жен.

На выходных Лиза Мюллер наехала на тренера «Баварии» за то, что он поздно выпустил ее мужа на замену: «Ему понадобилось 70 минут, чтобы додуматься до очевидного». Вряд ли идея с критичным постом родилась у фрау Мюллер сама по себе – скорее всего, Лиза перенесла в инстаграм тон разговора за семейным ужином. В Bild написали, что игроки «Баварии» поддержали девушку – она выразила популярное мнение и не побоялась Ковача.

Важно понимать: кризис в клубе спровоцировал не тренер, назначение Нико – это изначально ошибка. Ради какого-то мифического ДНК Мюнхена коуча с полей виш-листа и без авторитета бросили на сжирание команде, в которой даже Роберт Левандовский манипулирует публичными разговорами о смене клуба. Все просто: «Бавария» была не готова к Ковачу, Ковач не был готов к «Баварии».

Если раньше приглашение в «ФК Голливуд» считалось в Германии предложением, от которого неприлично отказываться, то теперь условный Томас Тухель скорее рассмотрит оффер из-за границы. В «Мюнхен» банально страшно идти – клуб получил репутацию места, где руководители эскалируют конфликты, а сами футболисты – лицемеры, которые в раздевалке уважаемые чемпионы мира, а сразу за ее дверью – интриганы и предатели.

«Баварии» нужны решительные кадровые изменения в менеджменте и составе: и там, и там заслуженных людей сейчас больше, чем тех, кто доказывает свою заслуженность.

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