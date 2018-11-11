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Левандовский и Ройс устроили перестрелку, но на вечеринку ворвался Пако и определил исход Классикера

Левандовский и Ройс устроили перестрелку, но на вечеринку ворвался Пако и определил исход Классикера
Eurosport

1 час назад

Теперь «Бавария» отстает от «Боруссии» аж на семь очков.

«Боруссия» расправилась с мюнхенской «Баварией» в матче 11-го тура чемпионата Германии – 3:2.

Все началось с программного нырка и отточенного удара головой в исполнении Левандовского.

Четкой реализацией одиннадцатиметрового ответил Роберту Марко Ройс.

Поляк принял персональный вызов и запулил ответочку уже через минуту. Минуту!

Это уже смешно. Следующий мяч «Боруссии» закатил – кто бы вы думали? Ройс.

Пако Алькасера вроде как не ждали на этой вечеринке, но именно он поставил точку.

  • «Боруссия» восседает на первой строчке Бундеслиги и опережает на четыре очка тезок из Гладбаха.
  • «Бавария» на третьем месте в семи баллах от лидера.

«Баварию» уничтожают токсичные игроки. Мюллера, Рибери и всех предателей нужно разогнать

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