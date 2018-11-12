Полузащитник «Баварии» Рибери ударил журналиста по лицу за критику после поражения от «Боруссии»

Франку Рибери уже скоро 70 лет, а он до сих пор ведет себя, как детсадовец.

Bild сообщил, что француз после поражения от «Боруссии» (2:3) ударил по лицу журналиста beIN Sports Патрика Гайю. Якобы репортер сказал, что в двух из трех пропущенных «Баварией» голов есть вина Рибери. В ответ Франк послал журналиста, дал ему пощечину и оттолкнул. После этого Рибери тут же сдался с повинной руководству «Баварии».

«Рибери сообщил нам о конфликте с соотечественником Патриком Гийю, с которым он знаком многие годы. В ближайшее время мы организуем встречу, чтобы решить конфликт. Мистер Гийю подтвердил, что тоже в этом заинтересован», – сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

После поражения «Бавария» опустилась на пятое место в Бундеслиге. Мюнхенцы на 7 очков отстают от лидирующей «Боруссии».

В чемпионате Германии-2018/19 Рибери сыграл в девяти матчах и сделал только один ассист.

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