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Полузащитник «Баварии» Рибери ударил журналиста по лицу за критику после поражения от «Боруссии»

Рибери ударил журналиста по лицу за критику после поражения от «Боруссии»
Eurosport

52 мин. назад

В последнее время про «Баварию» нужно говорить либо хорошо, либо ничего.

Франку Рибери уже скоро 70 лет, а он до сих пор ведет себя, как детсадовец.

Bild сообщил, что француз после поражения от «Боруссии» (2:3) ударил по лицу журналиста beIN Sports Патрика Гайю. Якобы репортер сказал, что в двух из трех пропущенных «Баварией» голов есть вина Рибери. В ответ Франк послал журналиста, дал ему пощечину и оттолкнул. После этого Рибери тут же сдался с повинной руководству «Баварии».

«Рибери сообщил нам о конфликте с соотечественником Патриком Гийю, с которым он знаком многие годы. В ближайшее время мы организуем встречу, чтобы решить конфликт. Мистер Гийю подтвердил, что тоже в этом заинтересован», – сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

  • После поражения «Бавария» опустилась на пятое место в Бундеслиге. Мюнхенцы на 7 очков отстают от лидирующей «Боруссии».
  • В чемпионате Германии-2018/19 Рибери сыграл в девяти матчах и сделал только один ассист.
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