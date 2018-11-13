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Защитник «Боруссии» умножил в уме 24 на 75 и 33 на 97 быстрее журналиста с калькулятором

Защитник «Боруссии» умножил в уме 24 на 75 и 33 на 97 быстрее журналиста с калькулятором
Eurosport

1 час назад

Талантливый мистер Мануэль Аканджи.

Защитник дортмундской «Боруссии» пришел на эфир немецкого ТВ, чтобы окончательно развенчать миф о необразованных футболистах.

Телеведущий устроил для Мануэля Аканджи челлендж: игрок должен был успеть перемножить в уме числа, предложенные зрителями, быстрее, чем это сделает журналист на калькуляторе. Футболист легко помножил 24 на 75 еще до того, как журналист вбил цифры в калькулятор, а более сложный пример – 33х97 – решил одновременно с арифметическим гаджетом.

«Я много тренировался. Еще в школе очень интересовался цифрами. Учитель часто устраивал для меня всякие соревнования, в которых я раз за разом побеждал», – прокомментировал скилл Аканджи.

  • Мануэлю 23 года.
  • В «Боруссию» он перешел в 2017-м.
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