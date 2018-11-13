Other Agency
Защитник «Боруссии» умножил в уме 24 на 75 и 33 на 97 быстрее журналиста с калькулятором
Талантливый мистер Мануэль Аканджи.
Защитник дортмундской «Боруссии» пришел на эфир немецкого ТВ, чтобы окончательно развенчать миф о необразованных футболистах.
Телеведущий устроил для Мануэля Аканджи челлендж: игрок должен был успеть перемножить в уме числа, предложенные зрителями, быстрее, чем это сделает журналист на калькуляторе. Футболист легко помножил 24 на 75 еще до того, как журналист вбил цифры в калькулятор, а более сложный пример – 33х97 – решил одновременно с арифметическим гаджетом.
«Я много тренировался. Еще в школе очень интересовался цифрами. Учитель часто устраивал для меня всякие соревнования, в которых я раз за разом побеждал», – прокомментировал скилл Аканджи.
- Мануэлю 23 года.
- В «Боруссию» он перешел в 2017-м.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте