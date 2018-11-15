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Нападающий «Баварии» Сандро Вагнер: «Боруссия» Дортмунд – не топ-команда»

Вагнер: «Боруссия» – не топ-команда»
Eurosport

1 час назад

Форвард обижен на поражение в последнем туре Бундеслиги.

Нападающий «Баварии» Сандро Вагнер высказался о главном сопернике по чемпионату Германии – дортмундской «Боруссии».

«Мы должны были обыграть «Боруссию» на «Альянц Арене». Не думаю, что они стабильны. Взгляните на их матчи против «Герты», «Аугсбурга» и на наш. Когда они ведут 2 или 3:0, то не способны удержать преимущество и быстро изменить игру. Я не согласен с теми в Германии, кто считает «Боруссию» топ-клубом. Уверен, мы найдем что ответить и станем чемпионами», – заявил Вагнер Fotbollskanalen.se

  • В заключительном туре Бундеслиги «Боруссия» обыграла «Баварию» (3:2), хотя уступала 1:2 по ходу второго тайма.
  • Дортмундцы лидируют в чемпионате, опережая мюнхенцев на 7 очков.
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