«Отдам все деньги, чтобы играть». Марко Ройс снова лучший в Германии – травмы сделали его сильнее

27 мая 2017 года. Дортмундская «Боруссия» выигрывает Кубок Германии, но в перерыве финала теряет Марко Ройса. Немецкий полузащитник хромает на пьедестал и радуется трофею, как идеальному подарку на день рождения – до 28-летия меньше недели.

«Мои эмоции – рай и ад одновременно. Это был мой первый титул, но я не хотел отмечать его с порванной связкой. После замены я плакал, потом плакал спустя два-три дня. В таких случаях важно быстро погасить чувства», – вспоминал Ройс.

Через сутки после игры врачи диагностировали лидеру «Дортмунда» разрыв крестообразных связок. Марко снова надолго выпал из футбола, личный праздник он встретил в клинике. «Я бы отдал все деньги, чтобы заниматься любимым делом и играть в футбол», – после операции немец тосковал с костылем и зачеркивал дни до наступления 2018-го.

Марко Ройс и Кубок ГерманииGetty Images

Ожидание – подходящее слово, чтобы лаконично описать футбольную зрелость Ройса. Возвращение в клуб детства и родной Дортмунд он предвкушал семь лет, первого серьезного титула с любимой «Боруссией» – пять лет, большого турнира со сборной Германии после лавки на Евро-2012 – шесть лет.

И за всем этим томлением Ройс и сам, наверное, не заметил, что ему уже 29. Возраст, в котором все чаще дают интервью о планах после карьеры, все реже мечтают о топ-клубах и пробивают варианты заработка в Китае, Катаре или США.

В случае Марко эти мысли придут нескоро – в еврофутболе нет более голодного и мотивированного футболиста под 30. На пороге четвертого десятка Вудиньо может похвастаться только Кубком Германии, двумя медальками Суперкубка и обложкой FIFA 17. Карьера лучшего футболиста страны-2012 не могла, а была обязана сложиться иначе.

Весной 2018-го, за год до завершения контракта, Марко столкнулся с дилеммой: остаться в Дортмунде или перезагрузиться в настоящей топ-команде. «Четыре-пять зарубежных клубов интересуются мной. Мой следующий контракт – последний шанс попробовать что-то новое, поэтому важно спланировать оставшиеся 4-5 лет на высшем уровне», – Ройс понимал, что достоин более широкой платформы для таланта, чем Бундеслига.

Но перестраховался. Немец совсем недавно вернулся в игру после крестов, испугался изменений в жизни и продлил контракт с «Дортмундом» до 2023 года – фактически до конца карьеры. «Надеюсь, этим я подал сигнал, что мы будем строить стабильную команду. Я хотел показать одноклубникам, что здесь действительно можно развиваться», – Марко поддержал рисковый проект любимого клуба и пожертвовал амбициями.

В тот момент Дортмунд казался отвратительным местом для продолжения карьеры. Шефы «Боруссии» ошиблись с Петером Босом и передали команду временному Петеру Штёгеру – под вопросом был и концепт, и имя нового главного на следующий сезон. «Дортмунд» из последних сил боролся за Лигу чемпионов, составу не хватало геймчейнджеров, а отрыв «Баварии» от конкурентов выглядел недосягаемым на годы вперед.

Марко Ройс в матче против «Шальке»Getty Images

На деле «Боруссия» поступила гениально и стратегично. Пролонгация действительно запустила революцию – вероятно, это и было условием для подписи в контракте. Спортивный директор «шварцгельбен» Михаэль Цорк на радостях бросил фразу «Ройс – лицо клуба» и принялся за остальные части тела. Специально под Марко «Дортмунд» вычесал из «Ниццы» Люсьена Фавра, который шесть лет назад натренировал пацана в лучшего игрока Германии. Затем – трансферная кампания с моментально вписавшимися Витселем, Алькасером и Хакими. Разгромная закупка, и не только в масштабах Германии.

«У меня было не так много тренеров, но Фавр, вероятно, лучший из них», – Ройс котирует швейцарца даже выше Юргена Клоппа. Взаимная симпатия мужчин тянется еще с Мёнхенгладбаха.

Фавр понимает, что Ройс любит выдумывать, и не ограничивает его флангами, как это делал Клопп. В «Дортмунде» при швейцарце Марко играет форварда второго темпа – по номиналу он десятка, но радикально нацеленная на ворота – так же и было у любимого тренера в «Гладбахе». Примитивная статистика намекает, что Ройс идет на лучший сезон в карьере – позади всего треть чемпионата, и он уже забил восемь мячей. Так результативно немец не стартовал никогда.

«Свободное пространство, свобода действий и непрерывная вовлеченность в игру, – Йоахим Лёв объяснил, почему Марко набрал мощнейшую форму в Дортмунде. – С Ройсом в таком состоянии я бы хотел работать долгие годы». Тренер бундестим подчеркнул еще одну особенность Ройса 2.0 – он обороняется менее активно, чем раньше. Но это вовсе не минус, а оптимизация сил – так немец сохраняет эффективность при атаке.

«Моему телу нужны паузы, я не могу играть по 60 матчей в год. Я нашел баланс между нагрузкой и отдыхом, и мои тренеры знают об этом», – Ройс вступил в компромисс с организмом и больше не планирует ломаться. С моральным настроем тоже полный порядок – Марко бодрит капитанская повязка, и молодые одноклубники отзываются о нем как о потрясающем менторе.

Юлиан Вайгль с упоением вспоминает, как рубился с Ройсом в PlayStation на сборах и обсуждал дела по вечерам – это помогало ему отвлечься от травмы и не выпасть из коллектива. Джейдон Санчо подтверждает: «У меня с капитаном особенные отношения. И на поле, и вне его. Он учит меня спокойнее распоряжаться мячом и вообще много чему еще». Даже обычно суетливый и нервный Фавр на скамейке «Дортмунда» держится спокойнее: все потому что Ройс разделяет его идеи и указывает партнерам на ошибки в режиме онлайн.

Марко Ройс и Тимо ВернерImago

Недавно у плеймейкера появился дополнительный стимул в личной жизни. В октябре Марко объявил, что впервые станет отцом. Рождение дочери усилит и без того неизмеримое чувство ответственности.

Сейчас Ройс находится в абсолютной гармонии: он понимает, что хочет тренер и что нужно его телу. Он живет мечтой детства и капитанит в родной команде. Он знает, ради кого и ради чего просыпается каждое утро. Это оптимальные условия, чтобы сделать разницу не только в одном конкретном матче с «Баварией», но и в целом турнире с «Баварией».

С учетом хрупкости организма и скорого пополнения в семье трудно ждать от Ройса трансфера в реальный топ-клуб, хотя Марко не клялся завершить карьеру в «Боруссии». Немец строит планы на Евро-2020 и рассуждает про чемпионат мира в Катаре, перед которым ему исполнится 33. При правильном распределении сил у Марко достаточно времени, чтобы набрать недостающие титулы и в Германии, и вне ее.

Мотивационные тренеры уверены, что успешный человек должен покидать зону комфорта, чтобы расти и развиваться, но пример Марко Ройса говорит об обратном. Если жить в максимально удобных условиях и рассматривать каждую минуту как новый вызов, ты тоже выйдешь на правильный путь.

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