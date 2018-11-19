Немецкая прокуратура просит пожизненного для обвиняемого в подрыве автобуса «Боруссии»

Прокуратура Германии потребовала пожизненного заключения для Сергея Веннергольда, который напал на автобус дортмундской «Боруссии» в апреле 2017 года.

Мужчине, имеющему немецкое и российское гражданство, предъявили обвинение в изготовлении самодельных бомб и их подрыве возле автобуса дортмундцев, которые ехали на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». Сделал он это ради получения прибыли, сыграв на разнице акций клуба, сообщает The Local.

Веннергольд мог заработать до 3,9 миллиона евро из-за падения ценных бумаг клуба после терракта.

Вердикт вынесут в конце ноября.

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