«Я мечтаю выиграть «Золотой мяч» и Лигу чемпионов с «Боруссией», – 20 ноября Юссуфе Мукоко исполнилось 14 лет, и он впервые открылся перед журналистами. До этого за него говорила только биография: парень с 12 играл за сборную Германии U-16 и команду «Дортмунда» U-17, а в 13 стал капитаном «шварцгельбен». Повязку мальчику выдали не просто так – Мукоко уничтожает парней, которые старше него на четыре-пять лет. В прошлом сезоне у парня 40 голов за 28 матчей – разумеется, он лучший бомбардир сезона.

В финале юношеской Бундеслиги-2017/18 Мукоко забил решающий мяч в ворота «Баварии» и отпраздновал его как Роналду – прыжок и фирменная стойка. При этом Юссуфа носит номер 10 и ориентируется на Лионеля Месси: «Он играет так, как никто другой. Я хочу ему подражать».

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Перед отъездом в «Арсенал» Юссуфу курировал Пьер-Эмерик Обамеянг. «Он для меня как старший брат. Дает советы и говорит, что хорошо и плохо», – африканцам не мешала общаться разница в 15 лет. Они сохранили теплые отношения и подписаны друг на друга в инстаграме. Настоящий старший бро у Мукоко тоже есть – его зовут Борел, ему уже 18 лет, он тоже футболист, но, видимо, не такой крутой – провисает в городской лиге Гамбурга, это примерно шестая лига.

На матчи Юссуфы уже приезжали скауты «Арсенала» и «Барселоны», но проспекту не дают зазнаваться. После победного финала школьной Бундеслиги над «Баварией» координатор молодежи «Боруссии» и триумфатор ЛЧ-1997 Ларc Рикен опустил Мукоко на землю: «Он сыграл не так хорошо, но это значит, что мы можем и дальше его развивать». Тренер чемпионов Себастьян Гепперт поражен, какого прогресса парень добился за год – в новом сезоне Юс и правда стал результативнее: до экватора еще несколько туров, а у него уже 22 гола.

Болельщиков в Германии до сих пор сводит с ума феномен Мукоко. Каждая новость про юношу сопровождается мощной веткой комментариев – люди спорят, сколько ему лет на самом деле, и вспоминают Тоби Мимбоэ – камерунца с прозвищем Питер Пэн и тремя свидетельствами о рождении с разницей в 10 лет (1964, 1968 и 1974). Юс уже в 12 выглядел, как половозрелый, а подогревает споры тот факт, что «Боруссия» и Федерация футбола Германии отказываются от профессионального исследования возраста с помощью МРТ.

12-летний Юссуфа Мукоко в матче за Германию U-16 Фото: Getty Images

Простейшие тесты футбольных чиновников подтвердили, что Мукоко не переписан, поэтому они не копают глубже и доверяют бумаге, которую предоставил отец – 67-летний Джозеф. Папа утверждает, что оформил свидетельство о рождении в посольстве Германии на территории столицы Камеруна Яунде в тот же день, что малыш появился на свет – 20 ноября 2004 года. «Поверьте, его возраст настоящий. Мэри родила его в 16 – раньше просто невозможно. Для меня он не вундеркинд. В его годы я был более развитым», – заклинал Мукоко-старший два года назад.

Факты из личной жизни Мукоко тоже подрывают доверие – семья не рассказывает, как и почему переехала в Гамбург. Впервые в Германии мальчик оказался в 10 лет, регистрацию получил вообще в 12. К этому времени он уже два года играл в академии местного «Санкт-Паули» и встречался с 18-летней футболисткой женской команды. А это, кажется, не совсем законно. Юс с удовольствием вспоминает раннее детство и считает, что талант пошел оттуда: «В «Санкт-Паули» у нас был тренер, который все время говорил, что мы можем больше. Но я ленился, мне нужна была конкуренция».

В возрасте Мукоко сомневается даже Инго Пройсс, менеджер второй команды «Боруссии»: «Возраст Юссуфы можно только прикинуть. Возможно, он и правда на год-два старше. Но ему точно не 17. Для него это острый вопрос, нельзя обвинять парня – он не читер, и это не его вина».

В следующем году Мукоко планирует заявиться в «Боруссию» U-19, чтобы снова рубиться с парнями на пять лет старше. Юс трезво оценивает силы: «Там другой уровень, и не факт, что я буду развиваться так быстро». Скептики сомневаются, что парень сохранит результативность при левел-апе – считают, что в случае Мукоко нужно говорить не о таланте, а о физиологии. Парню просто повезло, что его тело окрепло раньше, чем у других, и он научился им управлять.

Не так давно хакеры взломали инстаграм Юссуфы и написали, что игрок решил перейти в «Баварию». Тонкая шутка в контексте закономерностей Бундеслиги, но фанам «Боруссии» паниковать не стоит. Мальчишка предан «Дортмунду» и вряд ли покинет сильную академию, пока ему не исполнится 17 – только с этого возраста в Германии разрешено играть с профессионалами. Вспомним о нем через три года – если, конечно, он даст для этого повод.

МУКОКО ВЫГЛЯДИТ НА 14? Да, я ему верю Нет, он явно старше

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