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Капитан «Боруссии» Марко Ройс: «Вы никогда не увидите меня в «Баварии». Я вам это гарантирую»

Ройс: «Вы никогда не увидите меня в «Баварии». Я вам это гарантирую»
Eurosport

19/01/2019 в 16:22

Олдскульные понятия, которые понравятся болельщикам «шмелей».

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс заявил, что в составе минимум одного клуба Бундеслиги поклонники не увидят его никогда.

«Вы не увидите меня в «Баварии». Это я вам обещаю. Кроме того, мне скоро 30, а они хотят снизить средний возраст футболистов в команде. Все в наших [«Боруссии»] руках. Просто нужно играть, как в первом круге – когда все двери были перед нами открыты», – заявил 29-летний капитан «Боруссии» в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

  • Контракт Ройса с «Боруссией» истекает в 2023 году.
  • Марко – воспитанник Дортмунда. Но с 2006 по 2009 год выступал за «Рот-Вайсс», а с 2009 по 2012-й – за «Боруссию» из Менхенгладбаха.

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