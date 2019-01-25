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Спортдир «Боруссии (Дортмунд)»: «Не договаривались с «Баварией» не покупать игроков друг у друга»

Спортдир «Боруссии»: «Не договаривались с «Баварией» не покупать игроков друг у друга»
Eurosport

4 ч. назад

Кажется, война Дортмунда с Мюнхеном продолжается.

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк опроверг наличие соглашения с «Баварией».

На предматчевой пресс-конференции с «Ганновером» Цорка спросили о договоренностях с мюнхенцами по непереманиванию друг у друга футболистов. «Ничего не знаю об этом решении, простите, так что не могу вам помочь», – ответил менеджер.

«Как правило, игрок сам принимает решение о смене клуба. Насколько я знаю, в Германии так», – с иронией добавил Цорк. Его цитирует T-Online.de.

  • 16 января Bild сообщил, что «Боруссия» и «Бавария» договорились о непокупке футболистов друг у друга.
  • После 18 туров Бундеслиги «Дортмунд» опережает действующего чемпиона Германии в таблице на шесть очков.

Statista: «Боруссия» – самый любимый клуб в Германии, «Баварию» одинаково обожают и хейтят

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