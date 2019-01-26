Евгений Коноплянка вспомнил, что такое гол, и прошил голкипера «Герты» убийственным скримером

В матче 19-го тура чемпионата Германии «Герта» сыграла вничью с «Шальке» – 2:2.

Один из мячей в ворота берлинцев забил Евгений Коноплянка. Украинский футболист, словно правоногий Роббен, сместился с левого фланга в центр и блестящим ударом с дальней дистанции не оставил шансов голкиперу Руне Ярстейну.

В чемпионате Германии-2018/19 Коноплянка провел 9 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

«Герта» идет на седьмой строчке в турнирной таблице, «Шальке» – на 12-й.

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