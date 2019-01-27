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Игрок «Вердера» убийственным финтом одурачил троих соперников и красиво забил «Айнтрахту»
Ты точно попробуешь повторить такое в FIFA.
Матч 19-го тура чемпионата Германии «Вердер» – «Айнтрахт» к перерыву завершился со счетом 2:2.
Первый гол принес бременской команде футболист со звучным именем Максимилиан Эггештайн. 22-летний полузащитник принял проникающий пас от партнера, закрутился в штрафной, попутно оболванив трех игроков «Айнтрахта», и столь же зрелищно стрельнул в правый нижний угол.
- Эггештайн оформил 4+1 в 18 матчах Бундеслиги-2018/19.
- В таблице лиги «Айнтрахт» занимает четвертую строчку, а «Вердер» облюбовал 11 место.
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