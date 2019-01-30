Сандро Вагнер уехал из «Баварии» в Китай и будет зарабатывать на уровне Роберта Левандовского

«Бавария» подтвердила трансфер немецкого нападающего Сандро Вагнера в китайский «Тяньцзинь Теда».

«Сандро попросил нас расторгнуть контракт, – заявил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич. – У него появилось очень выгодное предложение из Китая, так что мы пошли ему навстречу. Хотели бы поблагодарить Сандро за время в «Баварии», и мы желаем ему всего лучшего и успехов в Китае».

Deutsche Welle со ссылкой на Kicker сообщает, что «Тяньцзинь Теда» заплатит за Вагнера 5 миллионов евро. Зарплата страйкера составит 7,5 миллиона евро за сезон.

По оценке Transfermarkt.de, доход Сандро Вагнера в «Тяньцзинь Теда» будет сопоставим с заработком Роберта Левандовского, которого он подменял в «Баварии».

В апреле 2016-го Сандро, выступавший за «Дармштадт», заявил, что футболисты должны получать больше. «Думаю, что даже в «Баварии» не зарабатывают достаточно, 12 миллионов евро за сезон не хватает. Профессиональные спортсмены в американских лигах получают намного больше», – говорил в интервью Bild Вагнер. На тот момент его зарплата в «Дармштадте» составляла 500 тысяч евро. В «Мюнхене» он зарабатывал 5 млн евро.

31-летний форвард подписал соглашение с азиатской командой на 18 месяцев.

Договор Вагнера с «Баварией» был рассчитан до 2020 года. В семи матчах Бундеслиги он не забил ни одного мяча.

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