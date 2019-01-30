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Bild: Хамес Родригес поругался с Нико Ковачем и заявил «Баварии», что не останется в клубе при Нико

Bild: Хамес поругался с Ковачем и заявил «Баварии», что не останется в клубе при Нико
Eurosport

57 мин. назад

Сплавить второго тренера подряд – почему бы и нет?

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес снова поссорился с главным тренером Нико Ковачем.

Он остался недоволен тем, что провел в запасе матча со «Штутгартом» 75 минут, и раздражен недоверием коуча. Конфликт колумбийца и Ковача тянется с осени 2018-го. Об этом пишут источники немецкой Bild.

Хамес Родригес, Нико Ковач, «Бавария»

Хамес Родригес, Нико Ковач, «Бавария»Imago

У «Баварии» летом 2019-го будет опция по выкупу Хамеса у «Реала» за 42 миллиона евро, которую необходимо активировать до 15 июня. Этот вариант возможен лишь при отказе от трансфера Родригеса мадридского клуба.

  • Хамес Родригес за день до матча со «Штутгартом» опоздал на тренировку на 17 минут.
  • В Бундеслиге колумбиец провел 10 матчей, забил 3 мяча и сделал 1 ассист.

Bild: Хамес хочет уйти из «Баварии», его агент работает над трансфером в «Ювентус»

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