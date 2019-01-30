Bild: Хамес Родригес поругался с Нико Ковачем и заявил «Баварии», что не останется в клубе при Нико

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес снова поссорился с главным тренером Нико Ковачем.

Он остался недоволен тем, что провел в запасе матча со «Штутгартом» 75 минут, и раздражен недоверием коуча. Конфликт колумбийца и Ковача тянется с осени 2018-го. Об этом пишут источники немецкой Bild.

Хамес Родригес, Нико Ковач, «Бавария»Imago

У «Баварии» летом 2019-го будет опция по выкупу Хамеса у «Реала» за 42 миллиона евро, которую необходимо активировать до 15 июня. Этот вариант возможен лишь при отказе от трансфера Родригеса мадридского клуба.

Хамес Родригес за день до матча со «Штутгартом» опоздал на тренировку на 17 минут.

В Бундеслиге колумбиец провел 10 матчей, забил 3 мяча и сделал 1 ассист.

Bild: Хамес хочет уйти из «Баварии», его агент работает над трансфером в «Ювентус»

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