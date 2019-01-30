Getty Images

Bild: «Бавария» потратит летом 255 млн евро на Хадсон-Одои, Хаверца и Вернера

Bild: «Бавария» потратит летом 255 млн евро на Хадсон-Одои, Хаверца и Вернера
Eurosport

25 мин. назад

Массовая закупка.

Мюнхенская «Бавария» потратит 255 миллионов евро на летние трансферы, что не допустить повторения интриги в чемпионате Германии.

В шорт-лист мюнхенцев входят защитник «Атлетико» Люка Эрнандес, полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, полузащитник «Байера» Кай Хаверц и форвард «Лейпцига» Тимо Вернер. При этом «Бавария» отпустит летом одного из защитников: Джерома Боатенга или Матса Хуммельса, сообщает Sport Bild.

  • Мюнхенцы отстают от «Боруссии» на шесть очков в чемпионате Германии.
  • Последний раз «Бавария» не была чемпионом в 2012 году.
Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Уильямс бодро начал защиту титула в Германии с 127-очковой серии

00:50
Популярные видео
Обзор «Коламбус» – «Баффало» надо посмотреть ради пафосного Панарина в шапке и песочном пиджаке
1 956 просмотров10 ч
«Дьяволы» разнесли «Питтсбург» в гостях, будто против них играли не Кросби с Малкиным, а дети с д
1 797 просмотров29/01 в 11:50