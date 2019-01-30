Bild: «Бавария» потратит летом 255 млн евро на Хадсон-Одои, Хаверца и Вернера

Мюнхенская «Бавария» потратит 255 миллионов евро на летние трансферы, что не допустить повторения интриги в чемпионате Германии.

В шорт-лист мюнхенцев входят защитник «Атлетико» Люка Эрнандес, полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, полузащитник «Байера» Кай Хаверц и форвард «Лейпцига» Тимо Вернер. При этом «Бавария» отпустит летом одного из защитников: Джерома Боатенга или Матса Хуммельса, сообщает Sport Bild.

Мюнхенцы отстают от «Боруссии» на шесть очков в чемпионате Германии.

Последний раз «Бавария» не была чемпионом в 2012 году.

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