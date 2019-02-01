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«Боруссия» выкупила Пако Алькасера у «Барселоны» за 23 миллиона евро

«Боруссия» выкупила Алькасера у «Барселоны» за 23 миллиона евро
Eurosport

1 час назад

С «блауграной» испанец взял 4 трофея.

«Барселона» объявила о расторжении контракта с испанским нападающим Пако Алькасером, которого выкупила дортмундская «Боруссия».

«Боруссия» воспользовалась опцией трансферной сделки, оговоренной в прошлом августе. Немецкий клуб выплатит за Пако Алькасера 23 миллиона евро и еще 5 в качестве бонусов. «Барселона» будет иметь право взимать 5% с последующего трансфера игрока из «Боруссии» в другой клуб», – заявил официальный сайт каталонского клуба.

  • Алькасер отыграл в «Барселоне» 50 матчей, забил 15 мячей и завоевал 4 трофея.
  • Пако перешел в «блауграну» из «Валенсии» в сезоне-2016/17.
  • В 14 матчах Бундеслиги Алькасер забил 12 мячей.
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