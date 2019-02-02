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Анте Ребич не отпраздновал гол «Вердеру»: он подумал, что это его бывший клуб «РБ Лейпциг»

Ребич не отпраздновал гол «Вердеру»: он подумал, что это его бывший клуб «РБ Лейпциг»
Eurosport

26 мин. назад

Когда думаешь о бывших слишком много.

Хорватский нападающий «Айнрахта» Анте Ребич в матче 19-го тура против «Вердера» не праздновал гол в ворота бременского клуба. Форвард подумал, что перед ним его экс-команда – «РБ Лейпциг».

Пресс-секретарь команды из Франкфурта отметил, что хорват в момент удара думал о бывшей команде, сообщает Goal.

Вот и серьезный Ребич.

  • Ребич перешел из «Лейпцига» в «Айнтрахт» летом 2018 года за 2 млн евро.
  • «Франкфурт» занимает пятую строчку в таблице.
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