Анте Ребич не отпраздновал гол «Вердеру»: он подумал, что это его бывший клуб «РБ Лейпциг»

Хорватский нападающий «Айнрахта» Анте Ребич в матче 19-го тура против «Вердера» не праздновал гол в ворота бременского клуба. Форвард подумал, что перед ним его экс-команда – «РБ Лейпциг».

Пресс-секретарь команды из Франкфурта отметил, что хорват в момент удара думал о бывшей команде, сообщает Goal.

Вот и серьезный Ребич.

Ребич перешел из «Лейпцига» в «Айнтрахт» летом 2018 года за 2 млн евро.

«Франкфурт» занимает пятую строчку в таблице.

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