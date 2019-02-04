Getty Images
Don Balon: «Бавария» позовет на место Нико Ковача либо Жозе Моуринью, либо Хулена Лопетеги
После поражения от «Байера» в Мюнхене снова озаботились поиском нового коуча.
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач может покинуть команду.
По данным Don Balon, председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассматривает двух кандидатов на место Ковача – португальца Жозе Моуринью и испанца Хулена Лопетеги. Оба тренера сейчас находятся без работы и получат предложение от мюнхенцев, если Ковач покинет клуб.
- По ходу нынешнего сезона Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед», а Лопетеги – из «Реала».
- В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает третью строчку, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии» на 7 очков.
Моуринью поскользнулся и упал на лед во время стартового вбрасывания в игре «Авангард» – СКА
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте