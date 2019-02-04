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Don Balon: «Бавария» позовет на место Нико Ковача либо Жозе Моуринью, либо Хулена Лопетеги

Don Balon: «Бавария» позовет на место Ковача либо Моуринью, либо Лопетеги
Eurosport

1 час назадОбновлено 60 мин. назад

После поражения от «Байера» в Мюнхене снова озаботились поиском нового коуча.

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач может покинуть команду.

По данным Don Balon, председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассматривает двух кандидатов на место Ковача – португальца Жозе Моуринью и испанца Хулена Лопетеги. Оба тренера сейчас находятся без работы и получат предложение от мюнхенцев, если Ковач покинет клуб.

  • По ходу нынешнего сезона Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед», а Лопетеги – из «Реала».
  • В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает третью строчку, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии» на 7 очков.

Моуринью поскользнулся и упал на лед во время стартового вбрасывания в игре «Авангард» – СКА

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