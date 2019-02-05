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«Привлечет внимание даже на вечеринке». «Боруссия» запустила продажу париков Акселя Витселя
Феллайни знает, куда заскочить, если заскучает по шевелюре.
Дортмундская «Боруссия» запустила в официальном клубном магазине продажу париков в виде прически бельгийского полузащитника Акселя Витселя. Лот доступен за 9,95 евро (746 рублей), но состоит не из настоящих волос, а из полиэстера.
«Привлечет внимание не только на стадионе, но и на вечеринке», – намекает описание товара на необходимость покупки.
- «Боруссия» лидирует в Бундеслиге, отрыв от преследователей из Мёнхенгладбаха – 7 очков.
- Витсель перешел в «Боруссию» летом 2018-го. До этого он играл в китайском чемпионате.
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