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«Привлечет внимание даже на вечеринке». «Боруссия» запустила продажу париков Акселя Витселя

«Привлечет внимание даже на вечеринке». «Боруссия» запустила продажу париков Витселя
Eurosport

54 мин. назадОбновлено 42 мин. назад

Феллайни знает, куда заскочить, если заскучает по шевелюре.

Дортмундская «Боруссия» запустила в официальном клубном магазине продажу париков в виде прически бельгийского полузащитника Акселя Витселя. Лот доступен за 9,95 евро (746 рублей), но состоит не из настоящих волос, а из полиэстера.

«Привлечет внимание не только на стадионе, но и на вечеринке», – намекает описание товара на необходимость покупки.

  • «Боруссия» лидирует в Бундеслиге, отрыв от преследователей из Мёнхенгладбаха – 7 очков.
  • Витсель перешел в «Боруссию» летом 2018-го. До этого он играл в китайском чемпионате.
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