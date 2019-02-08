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«Бавария» подписала юнца из «Гамбурга». Время трансфера выберет сам игрок
Это что-то новенькое.
«Бавария» договорилась с «Гамбургом» о переходе 19-летнего нападающего Янн-Фите Арпа.
Как сообщает сайт мюнхенского клуба, Арп присоединится к новой команде либо летом нынешнего года, либо следующим летом. Решение о сроках перехода примет сам футболист.
- В турнирной таблице Бундеслиги-2018/19 «Бавария» занимает третью строчку. «Гамбург» выступает во второй Бундеслиге.
- В текущем сезоне второй Бундеслиги Апр провел 11 матчей и не отметился забитыми мячами.
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