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«Бавария» подписала юнца из «Гамбурга». Время трансфера выберет сам игрок

«Бавария» подписала юнца из «Гамбурга». Время трансфера выберет сам игрок
Eurosport

1 час назад

Это что-то новенькое.

«Бавария» договорилась с «Гамбургом» о переходе 19-летнего нападающего Янн-Фите Арпа.

Как сообщает сайт мюнхенского клуба, Арп присоединится к новой команде либо летом нынешнего года, либо следующим летом. Решение о сроках перехода примет сам футболист.

  • В турнирной таблице Бундеслиги-2018/19 «Бавария» занимает третью строчку. «Гамбург» выступает во второй Бундеслиге.
  • В текущем сезоне второй Бундеслиги Апр провел 11 матчей и не отметился забитыми мячами.

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