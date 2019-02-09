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«Хоффенхайм» трижды забил «Боруссии» за 13 минут и отнял у команды Фавра 2 очка. Тут – все голы
«Бавария» почуяла запах крови.
«Боруссия» в рамках 21-го тура чемпионата Германии сыграла вничью с «Хоффенхаймом» – 3:3.
Счет в игре на 32-й минуте открыл вундеркинд «Дортмунда» Джейдон Санчо.
Под занавес первого тайма хозяева убежали в контратаку, и Марио Гётце удвоил преимущество, добив мяч в сетку после сэйва Оливера Бауманна.
Во втором тайме Гётце записал на свой счет еще и голевую передачу на Рафаэла Геррейру.
«Хоффенхайм» дал старт собственному камбэку на 75-й минуте, когда Исхак Бельфодиль воспользовался ошибкой Абду Диалло.
Гости продолжили наступление и через 8 минут забили еще – отличился Павел Кадержабек.
А за 3 минуты до финиша команда Юлиана Нагельсманна привела в шок «Сигнал Идуна Парк»: еще одна подача в штрафную хозяев обернулась деблем Бельфодиля.
- «Боруссия» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, у команды Люсьена Фавра 50 очков.
- «Бавария» отстает на 8 баллов, но у мюнхенцев есть матч в запасе.
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