«Хоффенхайм» трижды забил «Боруссии» за 13 минут и отнял у команды Фавра 2 очка. Тут – все голы

«Боруссия» в рамках 21-го тура чемпионата Германии сыграла вничью с «Хоффенхаймом» – 3:3.

Счет в игре на 32-й минуте открыл вундеркинд «Дортмунда» Джейдон Санчо.

Под занавес первого тайма хозяева убежали в контратаку, и Марио Гётце удвоил преимущество, добив мяч в сетку после сэйва Оливера Бауманна.

Во втором тайме Гётце записал на свой счет еще и голевую передачу на Рафаэла Геррейру.

«Хоффенхайм» дал старт собственному камбэку на 75-й минуте, когда Исхак Бельфодиль воспользовался ошибкой Абду Диалло.

Гости продолжили наступление и через 8 минут забили еще – отличился Павел Кадержабек.

А за 3 минуты до финиша команда Юлиана Нагельсманна привела в шок «Сигнал Идуна Парк»: еще одна подача в штрафную хозяев обернулась деблем Бельфодиля.

«Боруссия» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, у команды Люсьена Фавра 50 очков.

«Бавария» отстает на 8 баллов, но у мюнхенцев есть матч в запасе.

Турнирная таблица Бундеслиги

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