Мужчина злодейски перехватил у ребенка джерси Йозуа Киммиха, спалился и ушел в несознанку

В субботу после матча «Баварии» с «Шальке» (3:1) защитник мюнхенской команды Йозуа Киммих решил отблагодарить мальчишку с плакатом, где было написано его имя, и бросил на трибуны игровую майку.

Но некий мужчина сориентировался шустрее: он навис над пареньком, перехватил джерси и посеменил прочь. Но далеко не убежал – соседи его сразу остановили и указали на расстроенного мальчика. Хитрец изобразил искреннее удивление и отдал ему подарок, в то время как Йозуа наблюдал за процессом.

«Бавария» уступает 5 очков и лидерство в лиге «Боруссии».

«Шальке» расположился на 14 строчке.

«Он будет идеальным наследником Лама». Йозуа Киммих царит на правом фланге «Баварии»

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